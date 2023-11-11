Real Madrid Erling Haaland transferinin yol haritasını belirledi

Gelecek yaz kadrosunu dünyaca ünlü bir golcü takviyesi yapması beklenen Real Madrid’de öne çıkan isim Erling Haaland oldu.

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından beklenen golcü takviyesini yapmayan Real Madrid’in Erling Haaland’ın transferi için düğmeye bastığı öne sürüldü. İspanyol basınından AS’ta yer yer alan haberde Haaland’ın kontratındaki gelecek yaz aktif hala gelecek serbest kalma bedelinin bu transferin önünü açtığı ifade edildi.

Anahtar Bellingham

Haaland’ın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 200 milyon euro civarında olduğu kaydedilirken, bu madde sadece İngiliz olmayan takımlar için geçerli olacak. Norveçli golcünün menajeri Rafaela Pimenta’nın sahadaki hiçbir oyuncunun menajerliğini yapmadığı bir maç için geçtiğimiz hafta Santiago Bernabeu’da görüntülenmesi bu yöndeki iddiaların artmasına neden oldu.

AS’ta yer alan haberde Real Madrid’in bu transfer için Haaland’ın Dortmund’daki takım arkadaşı Jude Bellingham’ı da devreye sokacağı belirtildi. Haaland’ın Bellingham ile olan dostluğunu kullanmak isteyen Real Madrid, golcü oyuncuyu ikna etmesi halinde yaz transfer döneminde serbest kalması beklenen Kylian Mbappe transferinden ise çekilcek.