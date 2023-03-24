Manchester City yıldızı Erling Haaland, yaz aylarında yine elit seviye Avrupa kulüplerinin gözdesi olacak.

Real Madrid, Karim Benzema'nın formunun kısmen düşmesi ve sakatlık sorunları nedeniyle son haftalarda rakip kale önünde güçsüzlüğünün farkında.

Bu bağlamda İspanyol yayın organı AS'a göre Los Blancos, 2024 yazında Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın transfer edilmesine öncelik verecek.

Rapor ayrıca, Madrid'in Kylian Mbappe transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bağımsız olarak Haaland için baskı yapacağı belirtiliyor.

Kulüp, Norveçli golcünün 2024 yazında kulüpten ayrılması beklenen Karim Benzema'nın mükemmel bir halefi olacağına inanıyor.

Ayrıca AS'ın verdiği bilgilere göre City, Haaland için 220 - 240 milyon Euro arasında bir bonservis ücreti belirledi.

Erling Haaland'ın 2022-23 sezonu performansı

Norveçli yıldız, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 37 maça çıktı. Haaland, söz konusu 37 karşılaşmada 42 gol atıp beş asist yapmayı başardı.

Yıldız futbolcu Premier Lig'de ise 28 gol kaydedip beş de asist katkısında bulundu.