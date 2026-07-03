Real Madrid, Enzo Fernández hakkında aniden oldukça kapsamlı bir açıklama yaptı

Real Madrid’in Enzo Fernández’e somut bir ilgisi olmadığı, kulübün yaptığı kapsamlı açıklamadan anlaşılıyor. Kraliyet Kulübü, aylardır Chelsea’nin orta saha oyuncusuyla anılıyordu, ancak bir transfer gerçekleşmeyecek.

Geçen ay Ben Jacobs ve Matteo Moretto gibi isimler, Real'in Fernández konusunda Chelsea ile görüşmelere başlamak üzere olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında 25 yaşındaki Arjantin milli oyuncusu, Real'e transfer olmayı istediğini ima etmişti. Chelsea bu durumdan hiç hoşlanmamış ve oyuncuyu iki maçlık cezaya çarptırmıştı.

Ancak Madridliler, Fernández’in transferi konusunda hiçbir zaman görüşme yapılmadığını kesin bir dille reddediyor. “Son günlerde Real Madrid’in Enzo Fernández’e olan sözde ilgisiyle ilgili ortaya çıkan haberler ve açıklamalar üzerine, kulüp, onu transfer etmek için hiçbir şekilde – ne doğrudan ne de dolaylı olarak – girişimde bulunulmadığını açıkça belirtmek ister. Ayrıca, böyle bir transferi gerçekleştirmeye yönelik hiçbir niyet de bulunmamaktadır," denilmektedir.

"Real Madrid, nitelikleri ve performansları geniş çapta takdir edilen mükemmel bir futbolcu olan Enzo Fernández’e büyük saygı duymaktadır. Ayrıca kulüp, Chelsea ile de mükemmel bir ilişkiye sahiptir."

Real Madrid, Chelsea gibi bir kulübe duyduğu saygıdan ve sadakatinden hareketle, ayrıca ‘Real Madrid’in her zaman benimsediği profesyonel ilkeler’ doğrultusunda, bu ‘asılsız söylentileri’ kesin bir dille yalanlamak zorunda olduğunu belirtiyor.

İspanyol dev kulübü açıklamasını şu şekilde sonlandırıyor: "Açık gerçeklere ve kulübün herhangi bir adım atmamış olmasına rağmen, hâlâ gerçeklerle uyuşmayan bilgilerin yayılmasından üzüntü duyuyoruz. Bu durum, taraftarlar arasında sadece kafa karışıklığına yol açmakta ve ilgili kulüplere ve kişilere gereksiz zarar vermektedir."

Real Madrid, kadrosunu Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries ile güçlendirmişti. Hollanda milli takım oyuncusu, İspanya’nın başkentinde henüz resmi olarak tanıtılmadı. Madrid ekibi, Manchester City ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Rodri ile de sık sık anılıyordu.