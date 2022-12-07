Real Madrid, Endrick için Palmeiras ile 72 milyon euro karşılığında anlaştı

Avrupa'ya transferi merakla beklenen genç oyuncu için süregelen yarışı Real Madrid kazanacak.

Vinicius Jr ve Rodrygo gibi Brezilyalı genç yetenekleri kariyerlerinin henüz ilk yıllarında kadrosuna katan ve her iki ismin de zamanla takımın önemli parçaları haline gelmesini sağlayan Real Madrid, Brezilya futbolunun yetiştirdiği son büyük yetenek Endrick için Palmeiras ile 72 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaştı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Palmeiras ile anlaşan Real Madrid yönetimi genç oyuncuyla 18 yaşına gireceği 2024 yılında resmi sözleşme imzalayacak.

Ailesi henüz bilgilendirilmedi

Transfer ücretinin ise Endrick'in 18 yaşına basacağı Temmuz 2024'e dek taksitlerle ödenecek. Barcelona ve PSG'nin de istediği yıldız oyuncu böylece Avrupa'da ilk olarak Real Madrid forması giyecek.

Endrick'in ailesi henüz yaşanan bu gelişmeler hakkında bilgilendirilmezken, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı izlemek için bu ülkede bulunan aileye Brezilya'ya dönüşte bilgi verilecek.

18 Aralık'tan sonra Real Madrid ile masaya oturacak genç oyuncunun da İspanyol devine transferine ilişkin herhangi bir sorun çıkartmaması bekleniyor.