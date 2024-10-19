Real Madrid efsanesinden Messi mi Ronaldo mu sorusuna net yanıt: Arda Güler'i seçiyorum!

Real Madrid'in unutulmaz orta saha oyuncusu milli futbolcu Arda Güler'in yeteneklerini övdü.

Real Madrid, dünyadaki en iyi genç oyunculardan birine, Arda Güler'e sahip. Türk yıldız 2023 yılında transfer edildi ve geçen sezon yedek kulübesinden geldiği maçlardaki harika performansları ile dikkat çekti.

Bu durum, EURO 2024'te attığı inanılmaz golle, Türkiye adına turnuva tarihindeki en iyi gollerden birini atmasıyla da desteklendi.

Ancak bu sezon, Arda Güler henüz fazla forma şansı bulamadı. Real Madrid'de bu konuda bir panik havası yok, çünkü onun zamanı geleceğine inanıyorlar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi.

Basına konuşan Real Madrid efsanesi Mesut Özil, Arda Güler hakkında büyük övgülerde bulundu. Özil’e, "Messi mi Ronaldo mu?" sorusu yöneltildi. Mesut Özil ise bu soruya hızla "Arda Güler" yanıtını verdi.

Arda ile Fenerbahçe'de birlikte top koşturan Mesut Özil'in bu cevabı, odadaki büyük bir alkışla karşılandı. O, futbol hakkındaki görüşlerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen, sevilen bir karakter.

Pek çok açıdan, Arda Güler, Mesut Özil’in ikinci gelişi olarak düşünülebilir. Her iki oyuncu da Türk ve her ikisi de inanılmaz teknik yetenekleri ile biliniyor.

Real Madrid tarihinin en teknik oyuncularından

Mesut Özil, profesyonel futbola 2023 yılında veda etti. Kariyerini İstanbul'da noktaladı ancak Fenerbahçe’de Arda Güler ile bir süre oynadı. Bu yüzden, birbirlerini bu kadar iyi anlamaları şaşırtıcı değil ve Güler'in şimdi sihirli bir dokunuşa sahip olması hiç de sürpriz değil.

Mesut Özil, Real Madrid taraftarları tarafından hoş bir şekilde hatırlanıyor. O, kulüp tarihinin en teknik oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve hala asist kralı unvanını koruyor ve Arsenal'e transfer olmadan önce Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi isimlerle kurduğu harika ilişkilerle tanınıyor.

Sezon ilerledikçe, Arda Güler'in kendini Real Madrid'e ve Carlo Ancelotti'ye kanıtlaması için daha fazla fırsat bulması bekleniyor. Bu aşamada, İtalyan teknik direktör Arda Güler'i 11'e yerleştirme konusunda tam olarak ikna olmuş değil. Ancak, kupa maçlarındaki ve Avrupa'daki kısa süreli performanslar, Ancelotti'nin fikrini değiştirebilir.