Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez Villarreal’in başına geçebilir

46 yaşındaki efsane, La Liga’ya teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

Quique Setien ile yollarını ayıran La Liga takımlarından Villarreal’in yeni teknik direktörü henüz netleşmezken, öne çıkan isim Real Madrid’in ve İspanyol futbolunun efsane golcüsü Raul oldu.

Unai Emery’nin yerine göreve geldiği Villarreal’in başında çıktığı 39 resmi karşılamada 18 galibiyet elde eden Setien’in ayrılığı sürpriz olarak nitelendirilirken, 17 Eylül’de oynanacak Almeria maçında takımın başında yer alacak isim de merakla bekleniyor.

İspanya'nın efsanesi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Villarreal yönetimi bir süredir Real Madrid’in altyapısında görev yapan Raul ile bugün bir görüşme gerçekleştirilecek. İki tarafın anlaşmaya varması halinde Real Madrid yönetimi Raul’ün önünü açmak için genç teknik direktörün takımdan ayrılmasına onay verecek ve efsane isim La Liga’ya geri dönecek.

Real Madrid formasıyla 550 kez sahaya çıkan ve bu maçlara 228 gol sığdıran Raul, İspanya Milli Takımı için 102 kez oynamış ve bu maçlarda 44 defa gol sevinci yaşamıştı. Futbol hayatının son yıllarında Schalke 04, Al Sade ve New York Cosmos ile Almanya, Katar ve ABD’de de top koşturan Raul, 2020’den bu yana Real Madrid U19 takımını çalıştırıyor.