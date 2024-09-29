Real Madrid efsanesi Morientes'ten Arda Güler'i kızdıracak Endrick yorumu

Real Madrid’in eski golcüsü Fernando Morientes, sakatlanan Kylian Mbappe’nin yokluğunda genç yetenek Endrick’in ön plana çıkabileceğini düşünüyor.

Real Madrid’in efsane forveti Fernando Morientes, Kylian Mbappe’nin sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde, genç Brezilyalı yetenek Endrick’in sahneye çıkabileceğine inanıyor. Mbappe, Alaves’e karşı alınan 3-2’lik galibiyet sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta boyunca forma giyemeyecek. İlk başta Mbappe’nin değişikliğinin sadece bir önlem olduğu düşünülse de, Fransız yıldızın durumu daha ciddi çıktı ve Real Madrid, hücum hattında kimin forma giyeceği konusunda kararsız kaldı.

Morientes, Mbappe’nin yerine geçecek en uygun ismin Endrick olduğunu belirterek, genç oyuncunun yeteneğini övdü.

Arda'yı tercih etmedi

Morientes AS gazetesine verdiği demeçte, “Endrick’in kişiliğini gerçekten çok beğeniyorum. Madrid’e bu yaşta gelmek kolay değil. Kulübün statüsünü anlamak için orada bulunmanız gerekiyor” dedi.

Mbappe’nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması Real Madrid’i derinden etkilemesi bekleniyor. Morientes, Fransız yıldızın kısa süre içerisinde takıma dönmesini beklediğini belirtirken, “Sakatlıklar hiçbir zaman iyi bir zamanda gelmez ancak Kylian kısa sürede takıma dönecektir" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında Carlo Ancelotti'nin Mbappe'nin yokluğunda formayı Endrick ya da Arda Güler'e verebileceğine dair haberler yer alırken, Morientes'in tercihini Arda yerine Endrick'ten yana kullanması da dikkatleri çekti.