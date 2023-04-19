Real Madrid efsanesi Marcelo'nun genç oğlu Enzo Alves Vieira, babasının takımında oynamayı reddetti.

Marcelo 58 kez Brezilya forması giydi

Ama oğlu İspanya'da büyüdü

Enzo, İspanya'yı seçti

NE OLDU? Enzo'nun uluslararası takım tercihi, Marcelo tarafından salı günü Instagram aracılığıyla duyuruldu. Oğlunun İspanya Millî Takımı'nı seçtiğini bildiren Real Madrid efsanesi, "Bu başarı için tebrikler!" notunu düştü.

BÜYÜK RESİM: 13 yaşındaki Enzo, Real Madrid'in altyapısında oynuyor ve bu yüzden İspanya ile güçlü bir bağ hissetmesi mantıklı. Ayrıca, bu karar onun kendi yolunu çizmesi için bir fırsat. Bununla birlikte, Enzo eğer fikrini değiştirir ve Brezilya için forma giymek isterse, bir defaya mahsus olmak üzere FIFA'ya başvurma seçeneğine sahip.

ENZO'YU NE BEKLİYOR? Geçen yıl Real Madrid ile ilk sözleşmesini imzalayan genç oyuncu, santrfor olarak orta ve uzun vadede A takıma yükselmek için çabalayacak.