Kariyerinde beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan unutulmaz oyuncu, yeni bir hayata başlıyor.

2022 Dünya Kupası’nda Galler Milli Takımı’nını kaptanlığını yaptıktan sonra futbol hayatına nokta koyan Gareth Bale, futboldan sonra odaklandığı golfte yeni bir rol aldı. Los Angeles'taki Golden State Warriors maçında saha kenarında yer alan ve maç sonrasında NBA süperstarı Stephen Curry’den imzalı bir forma alan Bale, Curry’nin golf organizasyonuna dahil oldu.

96 sporcu katılacak

Stephen Curry ile birlikte Underrated Golf Avrupa Turu’na bir yıl boyunca elçilik yapacağını açıklayan Bale, “Turun ABD'de sevdiğim bir spor olan golfü geliştirmek için yaptığı çalışmalara hayranım ve sağladığı geniş fırsatlara inanıyorum. Elçi olarak üstlendiğim rol, spora olan tutkumu Galler'deki gençler için çok yönlü spor fırsatları yaratma tutkumla birleştirmemi sağlıyor ve genç sporcuların bu Mayıs ayında Walton Heath'teki yeşil sahalara çıktıklarında yeteneklerini görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Londra'da düzenlenecek bölgesel turnuva iki gün sürecek ve 36 delikli bir vuruş oyunu etkinliği olacak. Turnuvaya kıtanın dört bir yanından gelen 12-18 yaş arası 96 oyuncu katılacak ve bu sayı erkekler ile kızlar arasında eşit olarak bölünecek. Turnuvada iki kategoride iki kupa sahibini bulacak ve kazananlar Eylül başında düzenlenecek Curry Cup Tur Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.