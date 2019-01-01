Real Madrid, Eden Hazard'ı transfer etti

Uzun süredir Real Madrid'e katılacağı konuşulan Eden Hazard'ın transferi nihayet resmileşti.

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Eden Hazard'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada bonservis bedeli belirtilmezken Hazard, kendisini 5 yıllığına eflatun beyazlılara bağlayacak imzayı 13 Haziran Perşembe atacak.

Kupa kazandırıp gitti

Premier Lig'i üçüncü sırada bitiren 'de yıldız oyuncu Hazard, 37 maçta görev alırken 16 gol attı 15 de asist yaptı.

7 sezondur mavililerin formasını giyen 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Kupası'yla kapatırken, bu kupayı 2013'te de kaldırmayı başarmıştı. Hazard'ın ayrıca iki Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Eden Hazard, yedi yıllık Chelsea kariyerinde 405 resmi maça çıkarken 121 gol atıp 92 asist yaptı.