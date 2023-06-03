2019 yazının en büyük transferi olan Eden Hazard, sakatlıklarla dolu İspanya macerasının sonuna geldi.

Real Madrid yönetimi sözleşmesi normal şartlarda Haziran 2024’te sona erecek Belçikalı yıldız Eden Hazard’ın 30 Haziran 2023’te takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kısa bir süre önce 32 yaşına giren ve son birkaç yılda yaşadığı sakatlık problemlerinden ötürü Real Madrid’de bir türlü beklentileri karşılayamayan Hazard’ın emekliliği düşündüğü öğrenildi.

The Athletic’te yer alan habere göre emekliliği düşünen Hazard’ın yapacağı yeni hamle merakla beklenirken, oyuncunun yeni durağının Serie A olabileceği öne sürüldü.

100 milyon euroya gelip altı gol attı

Geçtiğimiz yıllarda Hazard’a ilgi gösteren Milan ve Juventus’un Hazard için yeni bir hamle yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, Belçikalı oyuncunun daha önce birlikte çalıştığı Jose Mourinho’nun Roma’yı çalıştırması bu kulübü de alternatiflerden biri yapıyor.

2019 yazında Chelsea’den 100 milyon euro karşılığında transfer olan Hazard, İspanyol ekibinin formasını giydiği dönem boyunca sekiz kupa kazandı.

Birer Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası’nın yanı sıra iki kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Hazard, dört sezonda 75 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda sadece altı kez gol sevindi yaşadı.