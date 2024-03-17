Real Madrid’e transfer olmaya hazırlanan Kylian Mbappe, imaj hakları konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

PSG ile olan sözleşmesini sezon sonunda tamamladıktan sonra Real Madrid’e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin İspanyol ekibi ile yapacağı sözleşmenin detayları netleşti. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez’in aktardığı bilgiye göre PSG yönetimi, yapacağı sözleşmeyle beraber imaj haklarının yüzde 90’ını elinde tutacağını ifade etti.

Özellikle 2022'de Fransa Futbol Federasyonu ile imaj hakları anlaşmazlığı nedeniyle bir fotoğraf çekimine katılmayı reddeden Mbappe, son yıllarda imzaladığı sözleşmelerde imaj haklarını elinde bulundurmaya her zaman dikkat etmişti. İki tarafın yaptığı görüşmelerde imaj haklarının yüzde 100’ünü isteyen Mbappe’nin pazarlıkların ardından yüzde 90’ını kabul ettiği ifade edildi.

Real Madrid bu duruma alışkın

Oyuncu sözleşmelerinde imaj hakkı problemleriyle ilk kez karşılaşmayan Real Madrid, benzer durumlarla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. Mevcut Real Madrid kadrosundaki birkaç oyuncunun imaj haklarının yüzde 50’sinden fazlasını elinde bulundurduğu bilinirken, Real Madrid yönetiminin bu defa yüzde 90’lık bir taviz vermesi İspanyol futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.