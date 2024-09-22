Bayern Münih ile olan kontratının sonuna yaklaşan Kanadalı yıldız takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Real Madrid, uzun süredir Bayern Münih'in Kanadalı sol beki Alphonso Davies'i kadrosuna katmak istese de yaz transfer döneminde Bayern’in yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transfer resmiyete dökülmedi. Real Madrid, Davies’in 2025 yazında serbest oyuncu olarak takıma katılmasını hedefliyor ve oyuncunun kontrat yenilemeyeceğine inanıyor. Bayern Münih ise Davies’i kadroda tutma umutlarını kaybetmiş durumda. Geleceği hakkında konuşan Davies, odak noktasının Bayern olduğunu ve kulübü her zaman kalbinde taşıyacağını belirtti.

Ayrılık sinyali verdi

Davies, Bild’e yaptığı açıklamada, “Tamamen Bayern’e odaklandım. Kalırsam da gidersem de bu kulüp her zaman kalbimde olacak,” dedi. Ancak sözleşme yenileme sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda sorulara cevap vermekten kaçınarak, önemli kararların menajeri tarafından alındığını ifade etti.

Bayern ile görüşmelerin tıkanma nedeni olarak, Davies’in temsilcilerinin talep ettiği yüksek maaş gösteriliyor. Alman kulübü oyuncunun sözleşmesini yenilemek istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil. Davies’in sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Real Madrid’in devreye girmesiyle, transfer piyasasında önemli bir çekişme yaşanması bekleniyor.