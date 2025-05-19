Real Madrid'e herkesin kafasını karıştıracak astronomik Vinicius teklifi

Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Junior, Suudi Pro Ligi'ndeki birçok kulübün transfer radarına geri döndü.

Brezilyalı milli oyuncu, Real Madrid'in sözleşme uzatma konusundaki güvenine rağmen, Orta Doğu'ya transfer olacağı yönündeki iddialarla sık sık gündeme geldi. Takımı için önemi tartışılmaz ve Xabi Alonso yönetiminde de önemli bir rol oynayacak, ancak önerilen muazzam miktarlar kararını gözden geçirmesine neden olabilir.

İspanyol başkentindeki mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve Real Madrid bunu 2030'a kadar uzatmaya çalışıyor, ancak bu aşamada somut bir ilerleme kaydedilmedi. Tüm kulüpler, oyuncuların sözleşmelerinin son 12 ila 18 ayını geçirmesine izin verebilmek için tetikte olacak ve bu konu Madrid'deki endişelerin merkezinde yer alacak.

Genel olarak, Suudi Pro Ligi son 12 ayda büyük harcamalarını azalttı ve yetenek geliştirmeye daha fazla odaklandı. Bununla birlikte, lig prestijini korumak için yıldız oyuncuların transferine büyük ölçüde güveniyor ve Vinicius Jr'ı ikna etmek için rekor bir maaş teklif edebilir.

Teklif 250 milyonu bulabilir

Vinicius açısından bakıldığında, Madrid'de kalmayı tercih ettiği için pek fazla şey değişmedi, ancak daha önceki teklifler zirveye ulaşabilir.

İspanyol medya organı Fichajes.net'e göre, Suudi devletinin teklifi, 250 milyon euroyu aşabilecek bir bonservis olabilir. Bu, yeni transferlere kapı açacak ve Real Madrid'e gelecek olayları düşünme konusunda gerçek bir hareket alanı sağlayacaktır.

Real Madrid, Dean Huijsen için artık tamamlanmış bir anlaşma ve Alonso'nun büyük bir yenilik yapmak istediği de biliniyor.

PIF tarafından desteklenen Suudi kulüpleri haziran ayında yeni bir teklifle geri dönecek ve Real Madrid 7 numarası üzerindeki baskıyı her zamankinden daha fazla hissedecek.