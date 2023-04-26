Attığı dört golle Real Madrid’e ağır bir yenilgi yaşatan Arjantinli yıldız, oldukça düşük bir bedelle yaz aylarında takımından ayrılabilir.

La Liga’da sahasında konuk ettiği Real Madrid’i 4-2 mağlup eden Girona’da karşılaşmanın dört golüne de imza atan Arjantinli yıldız Valentin Castellano performansıyla lige damgasını vurdu.

City Football Group’un bünyesindeki New York City’den yine bu grubun bünyesinde yer alan Girona’ya katılan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanya’daki gol sayısını 11’e yükseltmiş oldu.

MLS’te geçtiğimiz sezonu 17 maçta 14 golle tamamlayan ve ligin en etkili ofansif oyuncularından biri olan Castellano, İspanya’daki ilk sezonunda göz doldurmayı başardı.

Arjantin'den davet bekliyor

Sözleşmesinde 18,7 milyon dolar karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Castellano’nun yaz transfer döneminde Avrupa’nın önemli kulüplerinden transfer teklifi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

MLS’te oynamadan önce Uruguay’ın Torque takımının formasını giyen ve New York City FC formasıyla üst düzey performanslar sergileyen Castellano, alt yaş kategorilerinde Arjantin’in formasını giymiş ancak A Milli Takım için oynamamıştı. Futbol altyapısı Şili’de alan yıldız oyuncunun yeni sezonda, şu anda kiralık olarak oynadığı Girona’da kalmaması bekleniyor.