Girona forveti Taty Castellanos, salı günü Real Madrid'e karşı attığı dört golün ardından vatandaşı Lionel Messi'ye saygılarını sundu.

Castellanos, 4-2'lik galibiyette dört gol attı

Messi faktörü nedeniyle Barça'yı Real'den daha çok sevdiğini itiraf etti

Dünya Kupası kahramanlıklarından sonra Messi'nin kendisini ağlattığını söyledi

NE OLDU? 24 yaşındaki Arjantinli, 21. yüzyılda Real Madrid'e karşı dört gol atan ilk oyuncu oldu. Girona da onun sayesinde son La Liga ve Avrupa şampiyonuna karşı 4-2'lik unutulmaz bir galibiyet aldı. Castellanos, bu zaferin ardından Arjantin efsanesine selam göndermeyi seçti.

NE SÖYLENDİ? Forvet, çarşamba günü JijantesFC'ye verdiği demeçte şu yorumu yaptı: "Barça'yı Leo [Messi] sayesinde her zaman Real Madrid'den daha çok sevdim. O benim için bir idol. Maçlarından her zaman gerçekten keyif almışımdır. Leo dünkü maçı izledi mi bilmiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. O, bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda beni ağlattı."

BÜYÜK RESİM: Salı günkü sonucun ardından Castellanos, bu sezon 12 lig golüne ulaştı. Girona ise bu galibiyetle 41 puanla dokuzuncu sıraya yükseldi ve kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken Messi, PSG'nin pazar günü Ligue 1'de Lorient'i konuk edeceği mücadelede takımının en büyük kozlarından biri olmaya devam edecek.