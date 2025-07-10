Real Madrid dev transferi resmileştirmeden önce Arda Güler'e danıştı

Real Madrid, genç yıldız Franco Mastantuono'yu transfer etmeden önce Arda Güler'e güvence verdi.

Real Madrid, Arjantinli yıldız adayı Franco Mastantuono’yu kadrosuna katmadan önce dikkat çeken bir hamlede bulundu. Kulüp yetkilileri, transfer sürecinin başında Türk futbolcu Arda Güler’i bir kenara çekerek gelişmeler hakkında bilgilendirdi ve ona olan güvenlerini vurguladı.

The Athletic’in haberine göre, Mastantuono’nun gelişi öncesinde Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, 17 yaşındaki Arjantinli oyuncunun sağ kanatta forma giyeceği ve Arda’nın orta sahadaki pozisyonunu tehdit etmeyeceği ifade edildi.

Böylece kulüp, genç Türk oyuncunun gelecek sezona dair endişelerini gidermeyi ve takım planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu göstermeyi amaçladı.

Xabi Alonso güven veriyor

Arda Güler'e verilen mesaj netti: Mastantuono’nun gelişi onun rolünü azaltmak yerine tamamlayıcı olacak. Teknik direktör Xabi Alonso'nun 2024/25 sezonundaki kadro planlamasında her iki genç isme de önemli roller düşecek. Özellikle Arda’nın merkez orta sahada oynayacağı ve bu sezon daha fazla sorumluluk alacağı ifade edildi.

Franco Mastantuono ise River Plate formasıyla Arjantin'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmişti.

2024 yaz transfer döneminde Real Madrid ile anlaşmaya varan 17 yaşındaki oyuncunun, büyük bir bonservis bedeli karşılığında Madrid ekibine katılması bekleniyor. Genç yaşına rağmen, Xabi Alonso’nun gelecek sezonki ilk 11 planlarında önemli bir yer edinmesi öngörülüyor.

Bu gelişme, Real Madrid’in sadece yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katmakla kalmayıp, mevcut genç yıldızlarını da koruyup geliştirmeye yönelik stratejik bir yaklaşım sergilediğini gözler önüne seriyor.