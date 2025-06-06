Real Madrid'den Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye tarihi bir transfer çalımı

River Plate'in genç yıldızı Franco Mastantuono'nun Real Madrid'e transferinde sona yaklaşıldı.

Real Madrid, yaz transfer döneminde hızlı ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Dean Huijsen ve Trent Alexander-Arnold'un transferlerini tamamlayan İspanyol devi, şimdi de Alvaro Carreras ve Franco Mastantuono için anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor.

Son günlerde futbol gündeminin merkezinde yer alan transfer ise, Arjantinli süper yetenek Franco Mastantuono oldu. Paris Saint-Germain'in ilgisinin ardından Real Madrid hemen harekete geçerek, Baş Gözlemci Juni Calafat'ı Buenos Aires'e gönderdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Calafat 48 saat içinde Madrid'e geri döndü.

Real, River Plate'in şartlarını kabul etti

İspanyol basınına göre, Real Madrid genç yıldız için River Plate’in talep ettiği 45 milyon euroluk serbest kalma maddesini ve buna ek olarak vergileri de ödemeyi kabul etti. Kulüp, ödemenin nasıl yapılandırılacağına dair son detaylar üzerinde çalışıyor.

Serbest kalma bedelinin tamamını peşin ödemek yerine, daha esnek bir ödeme planı üzerinde uzlaşılması bekleniyor.

Transfer uzmanı Florian Plettenberg'in haberine göre, Real Madrid ile Mastantuono arasındaki tam anlaşma sağlandı ve PSG bu gelişmeden haberdar edildi. 17 yaşındaki on numara, Xabi Alonso ile yaptığı görüşmenin ardından Real Madrid’e gitme konusunda kararlı bir tutum sergiledi ve PSG ile olan görüşmelerini askıya aldı.

Kulüpler Dünya Kupası sonrası Madrid'e gelecek

Franco Mastantuono, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalamayı kabul etti. Ancak transferin ne zaman resmiyet kazanacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Mastantuono, 14 Ağustos'ta 18 yaşına girecek ve FIFA kuralları gereği bu tarihten önce uluslararası transferi tamamlanamayacak.

Bu nedenle Arjantinli oyuncunun, River Plate formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra ya Ağustos ayında ya da ocak transfer döneminde Real Madrid’e katılması bekleniyor. Transferin kesin tarihi önümüzdeki haftalarda netleşecek.