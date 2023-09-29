Real Madrid'den Barcelona'ya imalı gönderme: Yaşananlardan dolayı endişeliyim!

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Barcelona hakkında açılan soruşturmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) hakem komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirketlere ödeme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Barcelona hakkında açılan soruşturmayı değerlendiren Ancelotti, gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Ancelotti ne söyledi

Yaşananlar hakkında endişeli olduğunu dile getiren Ancelotti, “Oldukça ciddi bir konu. Bu konuda tüm futbol dünyası gibi ben de oldukça endişeliyim. Adalet bu konu hakkında çalışıyor ve bizim de onlara zaman tanımamız gerekiyor. 40 yıldır bu futbol dünyasında yaşıyorum ve bu tür sorunlar yaşandığında hepimiz endişeleniyoruz. Umarım adalet işini yapar ve bir çözüme ulaşır” dedi.

Barcelona patronu Xavi, ödemelere rağmen hakemler tarafından kendi takımına ayrıcalıklı muamele yapılmadığında ısrar ederken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez konuya ilişkin sert bir açıklama yapmıştı. Yaşananların ardından açılan soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı henüz kesinleşmezken, Barcelona’nın önemli bir ceza alma ihtimali geçerliliğini koruyor.