Real Madrid’den ayrılan efsane teknik direktör Carlo Ancelotti’ye hapis cezası!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Ancelotti, 2014 yılında Real Madrid'deki ilk dönemine dayanan vergi suçları nedeniyle bir yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid’deki ilk görev süresi sırasında elde ettiği imaj hakkı gelirleri üzerinden vergi ödemediği gerekçesiyle bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol haber ajansı EFE'nin aktardığına göre, 2014 yılında imaj hakları gelirini beyan etmediği tespit edilen Ancelotti, bu suçtan dolayı İspanyol mahkemesi tarafından suçlu bulundu. 2015 yılına ilişkin benzer bir suçlama ise mahkeme tarafından reddedildi.

Ancelotti, suçun cezasını hafifletmek amacıyla 386 bin 361 euro 93 cent tutarında para cezası da ödemek zorunda kaldı.

Hapse girmeyecek

66 yaşındaki tecrübeli teknik adamın aldığı ceza ertelendiği için hapse girmesi beklenmiyor. Sky Sport Italia'nın da belirttiği gibi, İspanya’da şiddet içermeyen ve iki yılın altındaki cezalar genellikle cezaevinde yatılmadan erteleniyor.

Bu kararın, Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine uzun vadeli bir etkisinin olması beklenmiyor.

Efsanevi teknik adam, Mayıs ayının ortasında Real Madrid'deki ikinci dönemini tamamladıktan sonra Brezilya'nın başına geçmişti. Brezilya Futbol Federasyonu’nun 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Ancelotti ile yaptığı bu iş birliği şimdilik sorunsuz devam ediyor.

İmaj haklarından gelen gelirler sorun oldu

Ancelotti’nin suçlandığı konu, futbol dünyasında birçok teknik direktör ve oyuncunun daha önce benzer şekilde karşılaştığı bir durum: İmaj hakları üzerinden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi. 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı sırada Ancelotti’nin bu gelirleri vergiye tabi tutmadan elde ettiği ve bunu İspanyol vergi makamlarına bildirmediği tespit edildi.

Bu tür suçlamalar daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve José Mourinho gibi futbol dünyasının birçok önemli isminin de gündemine gelmişti.