Aralık ayından bu yana devam eden yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı ve Marco Asensio Real Madrid’den ayrılmaya karar verdi.

Real Madrid ile sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldız Marco Asensio, sözleşmesini yenilememe ve bedelsiz olarak PSG’ye transfer olmaya karar verdi.

The Athletic’te yer alan habere göre ismi Barcelona ve çok sayıda Premier Lig takımıyla da anılan Asensio yıllık 10 milyon euroluk uzun bir sözleşmeyle gelecek sezondan itibaren Fransız ekibinde oynamayı kabul etti.

Aralık ayından bu yana Real Madrid yönetimiyle yeni sözleşme için görüşen ancak uzlaşma sağlayamayan Asensio, Mayıs ayında sekiz yıllık Real Madrid macerasını sonlandırmaya karar verdi.

Real Madrid'in vazgeçilmezlerinden

Aston Villa başta olmak üzere çok sayıda İngiliz takımının listesinde yer alan Asensio ile İtalyan takımları da ilgilenirken, yıldız oyuncunun tercihi Kylian Mbappe ile birlikte PSG’de oynamak oldu.

İspanya Milli Takımının da önemli oyuncuları arasında yer alan Asensio, bu sezon Real Madrid formasıyla 49 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara 12 gol ve sekiz asist sığdırmıştı.

Real Madrid’e 2015 yılında Mallorca’dan transfer olan 27 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu 2023 yazında serbest kalacak oyuncu havuzunun en değerli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.