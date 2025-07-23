Real Madrid'deki Arda-Mbappe krizi sonunda çözüm buldu

Fransız yıldız Mbappe'nin gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de 10 numarayı giyeceği neredeyse kesinleşti.

AS'ın haberine göre, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de 10 numaralı formayı giyeceği artık neredeyse kesinleşti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da anlaşmanın %99 oranında tamamlandığı belirtiliyor. Mbappe'nin bu kararı desteklediği, kulübün de bu yönde adım attığı bildiriliyor.

Real Madrid'de 10 numara için Arda Güler ve Jude Bellingham'ın da isimleri geçmişti. Hatta yeni transfer Franco Mastantuono'ya da bu forma teklif edilebilirdi. Ancak kulübün başından beri planı, bu prestijli numarayı Mbappe'ye vermekti ve bu fikir sonuca ulaştı.

2017'den bu yana formanın sahibi olan Luka Modric'e duyulan saygı nedeniyle aceleci davranılmayan bu süreçte, kulüp sonunda 10 numarayı Mbappe'ye teklif etti. Fransız yıldızın da bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Pazarlama açısından büyük etki

Geçtiğimiz sezon Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin ardından 9 numaralı formaya olan yoğun ilgi, formanın teslim süresini 1,5 ayı aşacak kadar uzatmıştı. Adidas bu yoğun talebi karşılamakta zorlanmış, ancak üretimi hızlandırarak süreci toparlamıştı. Şimdi ise benzer bir "ticari deprem" 10 numaralı formayla yaşanabilir.

Kulüp, Mbappe'ye 10 numaralı formayı isterse alabileceğini bildirdi. Bu karar, hem oyuncuya verilen liderlik mesajı hem de ticari olarak büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mbappe'nin 10 numarayı giymesiyle birlikte 9 numara boşa çıkacak. Bu da yeni bir tartışmayı gündeme getiriyor. Daha önce bu numaranın Brezilyalı genç yetenek Endrick'e verilmesi bekleniyordu. Ancak Gonzalo Garcia'nın son dönemdeki yükselişiyle bu karar şimdilik ertelendi.

Real Madrid scouting ekibine takviye yaptı

Öte yandan Real Madrid, scouting departmanını güçlendirmek adına önemli bir hamle daha yaptı. ESPN'in haberine göre, İspanyol scout Raul Garcia, Juni Calafat'ın liderliğindeki ekibe katıldı.

Son beş yıldır AS Monaco'da görev yapan Garcia, özellikle Avrupa çapında yetenek keşfi konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Daha önce Atletico Madrid, Derby County, Fulham ve Southampton gibi kulüplerde de görev yapan Garcia, Monaco'da görev yaptığı süre boyunca Ansu Fati ve Paul Pogba gibi isimlerin transfer süreçlerinde etkili olmuştu.

Garcia, Real Madrid'de Calafat'ın liderliğinde çalışacak. Bu hamle, Javier Tejero'nun Leganes'e teknik sekreter olarak katılmasının ardından geldi. Kulüp, böylece dünya çapındaki yetenekleri erken aşamalarda keşfetme ve uygun fiyatlarla transfer etme stratejisini sürdürüyor.

Keşif ağı daha da genişliyor

Raul Garcia'nın gelişi, Real Madrid’in Avrupa'daki scouting ağını genişletme hamlesi olarak da değerlendiriliyor. Calafat önderliğinde Vinicius Jr., Federico Valverde, Rodrygo ve Arda Güler gibi yıldızların kadroya katılmasını sağlayan bu sistem, şimdi Garcia’nın katkısıyla daha da gelişecek.

Kulüp, düşük maliyetli transferlerle yıldız adaylarını erken keşfetmeyi ve onları dünya futboluna kazandırmayı sürdürecek gibi görünüyor.