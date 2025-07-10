Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin ilk yenilgisi sonrasında kriz çıktı!

Belçikalı kaleci, PSG karşısındaki ağır yenilginin ardından takımının planı uygulayamadığını söyledi.

Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki mücadelesi, Paris Saint-Germain karşısında alınan 4-0’lık hezimetle hayal kırıklığıyla sona erdi. Xabi Alonso’nun ekibi, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda adeta sahadan silinirken, maçın ilk 10 dakikasında kalesinde iki gol görerek büyük bir darbe yedi.

Savunmadaki bireysel hatalar, Fabian Ruiz’in devre öncesi attığı üçüncü golle taçlandı. İkinci yarıda oyuna giren Gonçalo Ramos ise PSG adına skoru 4-0 yaparak Real Madrid'in umutlarını tamamen bitirdi.

Courtois'dan açık sözlü açıklama

Maçın ardından konuşan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, takımın yenilgisinin nedenlerini açık bir dille ortaya koydu. Diario Sport'a konuşan Belçikalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz. Sorun neydi? Takım olarak pres yapmadık. Maçın başında iki büyük hata yaptık ve bu bizi etkiledi. Xabi'nin oyun planını takip etmekte başarısız olduk. Zamana ihtiyacımız var ve analiz etmeliyiz ama gördüğüm kadarıyla her duruma geç kalıyorduk.”

Courtois’nın bu açıklamaları, takımın oyun planını sahaya yansıtmakta yaşadığı ciddi sıkıntıları gözler önüne serdi.

Sezon öncesi planlar belirsiz

2024/25 sezonunun uzaması nedeniyle Real Madrid’in geleneksel sezon öncesi hazırlık kampı ve uluslararası turnesi iptal edildi. Kulüp şu anda, 2025/26 sezonunun başlama tarihini ötelemek için La Liga yetkilileriyle görüşmeler yürütüyor.

Normal şartlarda 19 Ağustos’ta Osasuna ile karşılaşacak olan Real Madrid, bu maçı 24 Ağustos’ta yeni La Liga ekibi Real Oviedo’ya karşı oynamak üzere Ekim ayına ertelemeyi planlıyor. Ancak bu talebin kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Profesyonel Futbolcular Derneği (AFE) kurallarına göre oyuncuların yılda en az 30 gün dinlenme hakkı bulunuyor ve bu sürenin en az 21 günü kesintisiz olmak zorunda. Real Madrid ise üç haftalık tatil ve ardından üç haftalık sezon öncesi hazırlık dönemi istiyor. Bu takvim, takımı 20 Ağustos’a kadar sahalardan uzak tutmayı gerektiriyor.

Real Madrid’in yetkilileri, bu sürecin oyuncuların fiziksel ve zihinsel toparlanmaları için elzem olduğunu savunuyor. Ancak hem İspanyol futbol otoriteleri hem de yayıncı kuruluşlar bu gecikmeye sıcak bakmıyor.