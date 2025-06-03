Real Madrid'de seks videosu krizi! Hapis cezası gelebilir

Raúl Asencio, reşit olmayan bir kızın yer aldığı cinsel içerikli bir videoyu izinsiz olarak paylaştığı iddiasıyla yargılanıyor.

İddialara göre mahkemeye taşınan olay, Haziran 2023’te Gran Canaria’da meydana geldi. Üç eski Real Madrid genç takım oyuncusu; Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz ve Andrés García 16 ve 18 yaşındaki iki kızla cinsel ilişki yaşarken bu anı gizlice kaydettiler. Videonun daha sonra Asencio’ya gönderildiği ve onun da bu videoyu başka bir kişiye gösterdiği iddia ediliyor.

Asencio’nun videoyu paylaşırken, içeriğin izinsiz kaydedildiği, mağdurların videonun silinmesini talep ettiği ve videoda yer alan kızlardan birinin 16 yaşında olduğunu bildiği belirtiliyor. Bu nedenle, Asencio’ya “gizliliğin ihlali” ve “çocuk pornografisi” suçlamaları yöneltiliyor. Eğer suçlu bulunursa, dört yıl hapis cezası alabilir.

Asencio suçsuz olduğunu düşünüyor

Asencio, videoyu kaydetmediğini ve yalnızca bir kez gösterdiğini kabul ediyor, ancak suçsuz olduğunu ve yasal sürece güven duyduğunu belirtiyor. Gran Canaria’daki mahkeme, Asencio’nun videoyu kaydetmediğine karar vererek bu suçlamayı düşürdü, ancak videoyu paylaşma suçlamasını sürdürdü.

Bu dava, Asencio’nun kariyerini olumsuz etkiledi. Real Madrid formasıyla 2024-25 sezonunda 42 maça çıkan oyuncu, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Özellikle El Clásico maçında Barcelona taraftarları “Asencio, hapse” şeklinde tezahürat yaptı.

Asencio’nun yanı sıra, videoyu çeken üç eski oyuncu da “gizliliğin ihlali” ve “çocuk pornografisi” suçlamalarıyla yargılanıyor ve her biri için dört yıl on ay hapis cezası isteniyor.

Tanıklar dinlenecek

Davanın ilerleyen süreçlerinde, videoyu alan diğer kişilerin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Mağdurların avukatları, Asencio’nun eylemlerinin ciddi psikolojik etkiler yarattığını ve mağdurların travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiğini belirtiyor.

Real Madrid kulübü, Asencio’nun yasal süreci devam ederken oyuncuya destek vermeye devam ediyor. Ancak kamuoyunda, kulübün bu tutumu tartışmalara neden oldu. Bazı taraftarlar, kulübün etik değerleri ön planda tutması gerektiğini savunurken, diğerleri yasal sürecin tamamlanmasını beklemenin doğru olduğunu düşünüyor.