Real Madrid’de Luka Modric ve Toni Kroos topun ağzında

Real Madrid’de Atletico Madrid mağlubiyeti sonrası gözler kulübe yıllarını veren iki emektar isme çevrildi.

La Liga’da sezona altı maçta beş galibiyetle başlayan ve neredeyse kusursuz bir performans sergileyen Real Madrid’de takımın emektar yıldızları Toni Kroos ve Luka Modric’in başkan Florentino Perez’i artık memnun edemediği öne sürüldü. The Athletic’te yer alan haberde Carlo Ancelotti’nin Atletico Madrid maçına 11’de bu iki isme yer verme kararı almasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Bu sezon bu iki oyuncuyu ilk kez aynı anda 11’de başlatan teknik direktör Ancelotti eleştirilerin hedefi haline gelirken, her iki efsanenin de sezon sonunda İspanya macerasına nokta koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kroos, Arda'nın öğretmeni

Özellikle Modric, Ancelotti'nin Eduardo Camavinga ve Federico Valverde’ye sıklıkla forma vermesi nedeniyle iyiden iyiye bir rotasyon oyuncusuna dönüşürken, Kroos ise daha çok Arda Güler’e mentorluk yapan bir figür olarak öne çıkıyor.

Real Madrid forması altında büyük başarılar yaşayan iki oyuncuyu da yeni sözleşme imzalamaları için ikna ederken oldukça zorlanan Real Madrid’de bu sezon iyice hissedilen gençlik rüzgarlarının önümüzdeki sezon da artarak devam etmesi beklenirken, yaz transfer döneminde takıma katılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe de takımın havasını bir hayli değiştirecek.