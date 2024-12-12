Real Madrid'de Kıtalararası Kupa finali öncesinde Kylian Mbappe depremi yaşanıyor

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, kas sakatlığı nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Real Madrid, bu sezon sakatlık problemleriyle bir türlü rahat yüzü göremiyor. 23 maçta 27 sakatlık yaşayan Carlo Ancelotti'nin takımı, son olarak Kylian Mbappe'nin sakatlığıyla sarsıldı. Fransız forvet, Salı günü Atalanta karşısında Bergamo'da oynanan maçta ilk yarım saat içinde golünü attıktan sonra oyundan alındı.

Carlo Ancelotti başlangıçta sakatlığın ciddi olmadığını belirtmişti, ancak yapılan testlerin ardından kas sakatlığı olduğu doğrulandı.

Diario AS’in haberine göre Mbappe, yaklaşık 10 gün boyunca sahalardan uzak kalacak. Bu süre zarfında Rayo Vallecano, Kıtalararası Kupa finali ve Sevilla ile oynanacak yılın son maçı gibi kritik karşılaşmaları kaçırması bekleniyor. Ancak Kıtalararası Kupa finalinde Pachuca ya da Al-Ahly karşısında oynama ihtimali tamamen göz ardı edilmiş değil.

Zamanlama şanssız

Atalanta karşısında gol atarak eski formunu bulmaya başladığı düşünülen Mbappe için sakatlığın zamanlaması son derece talihsiz olarak değerlendiriliyor. Real Madrid sağlık ekibi, oyuncular üzerinde baskıyı azaltmak adına genellikle daha uzun iyileşme süreleri tanıyor. Ancak kesin olan, Mbappe’nin Cumartesi günü Rayo Vallecano deplasmanında forma giyemeyeceği.