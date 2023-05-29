Liverpool’dan ayrılacak olan Brezilyalı golcüye Galatasaray’ın yanı sıra İspanyol devi de talip.

Premier Lig takımlarından Liverpool ile olan kontratını yenilemeyen ve sezon sonunda takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılacak olan Roberto Firmino’nun bir sonraki adresinin Real Madrid olabileceği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Real Madrid’in listesindeki beş santrfordan biri olan 31 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibine katılabilir.

Real Madrid’in yanı sıra La Liga’da şampiyonluğa ulaşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen Inter ve Milan’ın da yakından ilgilendiği Firmino’nun MLS’ten de çok sayıda talibi olduğu biliniyor.

Galatasaray'ın da adı geçiyor

Galatasaray’ın da ilgilendiği ve hatta prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Firmino’nun Real Madrid ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği bilinirken, Brezilyalı yıldızın yeni adresi merakla bekleniyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig’de 11 gol atan Firmino, kariyerinin en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda geçirmişti.

Söz konusu sezonu tüm kulvarlarda 54 maçta 27 golle tamamlayan yıldız oyuncu, Liverpool’da oynadığı dönemde takımının Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları oynamasında kilit rol oynamıştı. Mohammed Salah ve Sadio Mane ile kurduğu üçlüyle futbol tarihindeki en iyi üçlülerden birini oluşturan Firmino, Brezilya Milli Takımı ile 55 maçta 17 gol atmıştı.