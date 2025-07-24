Real Madrid'de Arda Güler-Kylian Mbappe krizi!

Real Madrid'de Arda Güler ile Kylian Mbappe krizi yaşanırken Türk futbolseverler, Mbappe'nin Instagram profilini adeta istila etti.

Luka Modric'in takıma vedasının ardından Real Madrid'de 10 numaranın kime gideceği konusundaki soru işaretleri son buldu. Her ne kadar ortaya Arda Güler iddiaları ortaya atılsa da formayı kapan isim Kylian Mbappe oldu.

Kylian Mbappe de önceki akşam X hesabından 'Yeni 10 numara Mbappe' iddialarını doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

Instagram'da ise Mbappe'nin paylaşımları Arda Güler’e 10 numarayı vermesini isteyen Türk taraftarların yorumlarıyla doldu taştı. Peki 10 numara Arda Güler'e neden gitmedi?

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Pazarlama stratejisi

Eflatun-beyazlı ekibin bu tercihinin altında ekonomik nedenler var. Fanatik'in İspanyol basını kaynaklı haberinde Real Madrid'deki bu tercihin sadece sportif gerekçelerle yapılmadığı, imaj ve pazarlama stratejilerinin de devreye sokularak gerçekleştirildiğini aktardı.

Los Blancos'un Mbappe'nin 10 numaralı formasının satışından kulübe milyonlarca euro gelir beklediği vurgulandı. Arda Güler'in ise şu sıralar Real Madrid'de çok popüler olmasına rağmen beklemesi gerekeceği ifade edildi.