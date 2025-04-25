Real Madrid'de Arda Güler'e kapılar kapandı!

Getafe karşısında galibiyet golüne imza atan genç yıldız gelecek sezon da İspanyol ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid’in bu yaz transfer döneminde Arda Güler’in kiralık olarak kulüpten ayrılmasına izin vermeyeceği bildirildi. Genç Türk yıldız, çarşamba akşamı Getafe karşısında attığı galibiyet golüyle takımına üç puanı getirdi. Real Madrid, bu galibiyetle birlikte La Liga’da lider Barcelona’nın dört puan gerisinde yer aldı.

Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı maçlarda dört gol ve yedi asistlik performans sergiledi. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti’nin genç oyuncuya düzenli forma şansı vermemesi, oyuncunun zaman zaman hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Son dönemde Arda Güler’in geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı. Birçok Avrupa kulübü, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istese de Fichajes'in haberine göre Real Madrid yönetimi bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Kulüp, Güler’in 2025-26 sezonunda önemli bir rol üstlenmesini planlıyor ve onunla ilgili herhangi bir ayrılık senaryosunu gündemden tamamen çıkardı.

Teknik direktörlük koltuğunda yaz aylarında değişiklik olması da olasılıklar arasında. Carlo Ancelotti'nin yerine Bayer Leverkusen'de büyük işler başaran Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor. Bu değişiklik, Güler'in gelecek sezon daha düzenli oynama ihtimalini artırabilir.

4-3-3'e çok uygun

Güler, Getafe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gol attım ve üç puan için çok heyecanlıyım. Takım olarak savaştık, iyi bir performanstı. Kendimi gerçekten rahat hissettiğim bir pozisyonda oynadım" dedi. Copa del Rey finaline de değinen Güler, "Büyük bir maç olacak, yeteneğimize büyük inancımız var. Hâlâ Madrid!" ifadelerini kullandı.

Ancelotti de Güler’in performansını övgüyle karşıladı. “Harika bir kalite ve sakinlik hissiyle oynadı. 4-3-3 çok fazla kullanmadığımız bir sistem ama merkezde çok iyi bir iş çıkardı. 4-4-2'de merkezde ya da sağda oynayamaz. Onun geleceği bu pozisyonda olacak gibi görünüyor. Şu anda onu bir pivot olarak düşünmek çılgınca gelebilir ama gelecekte kesinlikle bu rolü oynayabilir. Oyun kurma konusunda muazzam bir kaliteye sahip.” dedi. İtalyan teknik adam, genç oyuncunun gelecekte oyun kurucu pozisyonunda da değerlendirilebileceğini ve bu alanda büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Getafe karşısındaki etkileyici performansa rağmen Arda Güler’in, Real Madrid’in Cumartesi günü ezeli rakibi Barcelona ile oynayacağı Copa del Rey finaline yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.