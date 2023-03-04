La Liga'da zirve takibini sürdüren İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanıyor.

La Liga'da lider Barcelona'nın yedi puan gerisine düşen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanıyor. Geçtiğimiz sezon hem lig şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden İtalyan teknik direktörün bu sezon bekleneni verememesi ayrılık iddialarının her geçen gün daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor.

İspanyol basınından ABC'de yer alan habere göre Ancelotti'nin ilk 11 tercihlerinden memnun olmayan başkan Florentino Perez takımın sahaya her maçta en güçlü 11'le çıkması gerektiğini düşünüyor ve bu durumun böyle olmadığına inanıyor. Real Madrid'in teknik direktörlüğü için Ancelotti'nin yerine öne çıkan isimler ise oldukça dikkat çekici görünüyor.

Habere göre şu anda Real Madrid Castilla'da görev yapan kulübün efsane ismi Raul Gonzalez en güçlü aday olarak öne çıkarken, PSG'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino da Real Madrid'in Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından kulübün B planı gibi görünüyor.