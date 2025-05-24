Real Madrid'de Ancelotti'den sonra bir şok ayrılık daha: Efsane veda ediyor

Xabi Alonso yönetiminde yeni bir döneme hazırlanan Real Madrid'de son dönemdeki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

Real Madrid'in tüm yönetim yapısı bu yaz büyük bir değişime uğrayacak ve bu değişiklikler altyapı takımlarına da yansıyacak. Teknik direktörlük görevinden ayrılan Carlo Ancelotti’nin yerine Xabi Alonso geçerken, kulüp efsanelerinden Raul Gonzalez’in de akademiden ayrılacağı kesinleşti.

Raul, 2019 yılında başladığı Real Madrid kariyerinde önce 19 yaş altı takımın başına geçmiş, ardından beş sezon boyunca Real Madrid Castilla'yı çalıştırmıştı. Castilla’yı birkaç kez play-off’a taşımasına rağmen Segunda División’a yükseltememesi, kulüpteki geleceğini etkiledi.

Relevo’nun haberine göre, Raul görevinden kendi isteğiyle ayrıldı ancak bu kararın arkasında kulüpte üst düzey göreve terfi ettirilmeme hayal kırıklığının olduğu düşünülüyor.

Arbeloa yükselişte

Raul’un ayrılığı sonrası gözler, son dönemde 19 yaş altı takımın başında olan Alvaro Arbeloa’ya çevrildi. Kulüp Başkanı Florentino Perez’in güvenini kazanan Arbeloa’nın Castilla’nın başına geçeceği öne sürülüyor. Eski takım arkadaşı Xabi Alonso ile olan yakın ilişkisi sayesinde, A takımla altyapı arasında güçlü bir bağ kurabileceği değerlendiriliyor.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid’in eski futbolcularından Julio Baptista da kulübe dönüyor. Brezilyalı forvet, Real Madrid akademisinde bir görev üstlenecek. Daha önce Real Valladolid’in altyapısında antrenörlük deneyimi yaşayan Baptista'nın tam olarak hangi takımı çalıştıracağı ise henüz açıklanmadı.

Yeni bir dönem

Relevo, Arbeloa’dan boşalan 19 yaş altı takım teknik direktörlüğü görevine kadın futbol takımının antrenörü Alberto Toril’in getirilebileceğini yazdı. Ayrıca şu anda Damm’da teknik direktörlük yapan eski Espanyol forveti Sergio Garcia’nın da bu görev için adaylar arasında olduğu belirtildi.

Raul, son yıllarda birçok kulüp ile anılmış, ancak çeşitli nedenlerle bu teklifleri değerlendirmemişti. Özellikle Schalke’de geçirdiği dönem sayesinde Almanya’da halen önemli bir itibara sahip olan Raul’un, gelecekte teknik direktörlük kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak konusu.