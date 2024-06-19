Bayern Münih'in ne pahasına olursa olsun bu sezon satmama kararı aldığı Alphonso Davies için Madrid rüyası başlamadan bitti.

Yaz transfer dönemine Kylian Mbappe’yi bedelsiz olarak kadrosuna katarak başlayan Real Madrid’de bu yaz yapılması planlanan bir diğer büyük transfer hamlesi suya düştü.

Son yıllarda Mbappe’nin yanı sıra sözleşmelerinin sona ermesinin ardından Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi isimleri de bedelsiz olarak transfer eden İspanyol ekibi, Alphonso Davies’in kontratının gelecek yaz bitecek olması nedeniyle Kanadalı oyuncuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katmanın hesaplarını yapıyordu.

The Athletic’in haberine göre Bayern Münih Sportif Direktörü Max Erbel, Davies'e daha önce önerdiği ve Davies'in de kabul ettiği yıllık 14 milyon ila 16 milyon euro arasındaki maaş teklifini iyileştirdi.

Theo dönmek istiyor

Davies bu teklifi kabul ederken, Bayern Münih yöneticileri ise şu anda bu anlaşmaya onay vermedi ve Davies’in gelecek yaz takımdan bedelsiz ayrılma ihtimaline rağmen bu yaz yapılacak teklifler de kabul edilmeyecek.



Yaşanan bu gelişme üzerine sol bek rotasyonunu gözden geçiren ve transfer planlamasını yeniden tasarlayan Real Madrid geçtiğimiz sezon bu mevkide Ferland Mendy ve altyapıdan yetişen Fran Garcia’yı kullanmıştı.

Öte yandan İspanyol ekibinin eski oyuncusu Theo Hernandez yeniden Real Madrid forması giymek istediğini açıklarken, şu anda Milan forması giyen yıldız isim için hamle yapılıp yapılmayacağını zaman gösterecek.