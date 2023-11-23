Los Blancos'un 429 milyon dolar transfer bütçesine sahip olduğu ve bu dev bütçeyi Haaland ve Mbappe için kullanacağı iddia ediliyor.

La Liga devi Real Madrid, Florentino Perez başkanlığındaki 'Galacticos' transfer politikası ile ünlüdür.

Cristiano Ronaldo, Kaka, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham ve Luis Figo gibi isimler, geçmişte yine Perez döneminde bu takımın formasını giymiş ve bir döneme damga vurmuştu.

'Galacticos' geri mi geliyor?

AS'ta yer alan habere göre Madrid, bir kez daha dünyanın en iyilerini transfer etmeye hazır. Bunun için kullanabilecekleri büyük miktarda nakit para kasada mevcut.

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Madrid'in bankada 111 milyon Sterlin (139 milyon $) ve hâlihazırda finansman bulunmuş olan kredi politikalarında da 231 milyon Sterlin (290 milyon $) parasının olduğu bildiriliyor.

Ayrıca kulüp, Karim Benzema ve Eden Hazard gibi isimlerin ayrılmasının ardından maaş bütçesinde 68 milyon Sterlin (85 milyon $) tasarruf sağlamış durumda.

Bahsedilen para artık Perez'in cebinde bir delik açıyor ve Santiago Bernabeu, yeni ciddi transferlerini ağırlamaya hazır.

Real Madrid'in planı ne?

Paris Saint-Germain'in forveti Mbappe, bir süredir Real'in ilgisini çekiyor ve eğer kontratındaki uzatma opsiyonunu kabul etmezse mevcut sezonun sonunda takımdan ayrılacak.

Bu arada Haaland'ın Manchester City'yle yaptığı anlaşmada, İngiltere dışındaki takımlar tarafından kullanılabilecek bir serbest kalma maddesinin olduğu söyleniyor.

Bu maddenin önümüzdeki yaz için 172 milyon Sterlin (216 milyon $), 2025'te ise 150 milyon Sterlin (188 milyon $) değerinde olacağı gelen bilgiler arasında.