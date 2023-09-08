Dani Carvajal’ın düşen formu sonrasında sağ bek arayışlarına başlayan İspanyol ekibinin listesinde ilk sırada Chelsea’nin yıldızı var.

Premier Lig’de Mauricio Pochettino dönemine pek de iyi bir başlangıç yapamayan Chelsea’nin başarılı savunma oyuncusu Reece James’in Real Madrid’e transfer olmak istediği öne sürüldü. İspanyol basınından Nacional’de yer alan haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in de James için büyük bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyumun Mayıs 2022 sonunda kulübü devralmasından bu yana transfer ücretlerinde 1 milyar sterlinden fazla harcama yapan ve yaklaşık 300 milyon sterlinlik oyuncu satışı gerçekleştiren Chelsea son olarak Kai Havertz ve Mason Mount’u satarak yıldız oyuncuların satışına açık olduğunun sinyallerini vermişti.

80 milyon euro teklif edilecek

Real Madrid yönetiminin Dani Carvajal’in son dönemde düşen performansından ötürü bu yönde bir çalışmaya başladığı belirtilirken, Real Madrid’deki sözleşmesinin son senesine giren Carlo Ancelotti de James’in transferi için oldukça istekli görünüyor.

Real Madrid’in James için gelecek yaz 23 yaşındaki oyuncu için 80 milyon euro teklif etmesi bekleniyor. James’e ise yılda net 12 milyon euro teklif edileceği tahmin ediliyor.