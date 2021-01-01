"Real Madrid Başkanı Florentino Perez yalan söylüyor"

Avrupa Süper Ligi projesi şimdilik rafa kalktı ama İspanya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi projesi 48 saat içinde dağıldı ama yankıları sürüyor. Projeye karşı olanlar, daha güçlü sesle konuşmaya devam ediyor.

La Liga'nın başkanı Javier Tebas da halkaya eklenen son isimlerden oldu. Tebas, düzenlediği basın toplantısında projenin öldüğünü söylerken Real Madrid Başkanı Florentino Perez için de sert ifadeler kullandı.

Javier Tebas ne dedi?

"Avrupa Süper Ligi tehdidi 20-25 yıldır vardı. Ve nihayet bu tehdit gerçek oldu. Ama olumlu olan bu işin bitmesidir. 25 yıl beklediler, 48 saatte bitti."

"Özellikle İngiltere'de yaşananlar, alınan kararlar, Fransa ve İtalya'daki tepkilerden sonra aktif olarak bu tehdit bir dönem daha ortadan kalkmıştır. Negatif olan ise bu sorunu nasıl çözeceğimizdir."

"Bu girişimin başındakiler kötü bir şey yaptıklarını biliyorlardı. Bu yüzden bu işi gizli yürüttüler."

"Manchester United'ın daha fazla para kazanmak için rekabeti kapatan bir spor konseptine sahip bir ülkeden gelen bir sahibi var. Ancak bu Avrupa ​​değil, ABD tarzı. Avrupa'da açık yarışmalara sahip olmak için sahip olduğumuz geleneğimiz ve modelimiz budur."

"Eğer onların anlayışında diyalog kurmak istediklerini vermekse, hayır. Böyle bir şey olamaz."

"Avrupa Süper Ligi öldü. Gerçekçi olmak gerek. Perez ya yalan söylüyor ya da hata yapıyor. Perez ile zaten bir kaç aydır konuşmuyorum."

"Florentino'nun ne istediğini bilmiyorum. Gerçek olmayan rakamlar uyduruyor. Süper Lig'i powerpoint sunumuyla anlatıyor. Benim için Süper Lig bir powerpoint sunumundan ibaret."

"Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorlarsa 38 maç oynayacaklar. Hak kazanmak zorundalar. Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistti. Böyle kulüplerin hayalleri, Florentino Perez'in bahsettiği bu varsayılan Süper Lig parasının ekonomik faydasından çok daha önemli."

"Joan Laporta bir hafta önce tamamen farklı bir şey söyledi ve şimdi Süper Lig savunuyor. Bence Barcelona'nın Avrupa kulüpleriyle oturup zaten ölmüş bir Süper Lig'i savunmaktan daha fazla sorunu var. Bence gelecek sezon yeniden rekabet edebilmeleri için sorunlarına ve mali konulara odaklanmalılar."

"FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun rolü beni endişelendiriyor. Konuşması çok güçlüydü ama Süper Lig ile ilgili gerçekler söylediği ile aynı değil. Süper Lig kulüpleri, Infantino'nun kendilerini desteklediğini söylüyorlardı. Açık konuşmam gerek. Infantino ile ilgili çok ciddi şüphelerim var."

"Sadece büyük takımların maçlarının izlendiği iddiası doğru değil. Real Madrid-Liverpool maçının izlenme sayısı Barcelona-Valladolid maçından sadece 100 bin kişi daha fazlaydı."

Florentino Perez ne demişti?

Son günlerde sık sık basının karşısına çıkan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, önceki gece de El Larguero'ya konuşmuştu.

Perez, Avrupa Süper Ligi'nin futbolu kurtarabileceğini düşündüğünü yinelerken planının gerekenden fazla tepki aldığını söyledi.

Perez ayıca, "Sanki bir nükleer bomba düşürmüşüz gibi. Neyi yanlış yaptık? Belki kötü sunmuşuzdur ama neden bunun hakkında konuşmamıza izin vermediler?" ifadelerini de kullandı.