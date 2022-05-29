Real Madrid Başkanı Florentino Perez Şampiyonlar Ligi finali sonrası konuştu: "Bugün Mbappe unutuldu"

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferine değindi.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferine değindi ve taraftarlara Kylian Mbappe'nin artık unutulduğu mesajını verdi.

Mbappe, Los Blancos için oynamak istediğini öne sürmesine rağmen Paris Saint-Germain'de kalmayı seçti.

Cumartesi Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan Vinicius Jr, Real Madrid'in kadrosunda şimdiden gelecek için umut olduğunu gösterdi.

Movistar+'a konuşan Perez, "Sakin ve mutluyum, hepimiz içinde bulunduğumuz duruma benzer bir duruma gelebilmek için tüm sezon boyunca çok çalıştık" dedi.

Real Madrid her zaman en iyi oyunculara sahip olmak için çalışmaya devam edecek, ancak bugün Mbappe çoktan unutuldu.

"Hiçbir şey olmadı, Real Madrid mükemmel bir sezon geçirdi ve bu unutulmuş bir konu. Sadece Real Madrid partisi var."

"Şampiyonlar Ligi sonuna kadar hak edildi"

Real Madrid'in 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmasını kimse beklemezken, Florentino Perez takımın başarıyı hak ettiğini açıkça belirtti.

Perez, "Bu yıl iyi bir sezon geçirdik.

"En iyi takımlarla oynadık ve birbiri ardına üstesinden geldik.

"Bu çok hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi, oyuncuların, hocanın ve taraftarların bir sonucu. Bu oyunculara taraftarlar yardım etti."

Courtois dünyanın en iyi kalecisi

Thibaut Courtois Cumartesi akşamı sansasyonel bir formdaydı ve Mohamed Salah ve Sadio Mane'ye karşı inanılmaz kurtarışlar yaptı ve Perez, Belçikalıyı övdü.

Courtois'in kurtarışları: "City'ye karşı ayağıyla yaptığı kurtarışlar süperdi. Muhteşem bir sezon geçirdi, dünyanın en iyi kalecisi" diye devam etti Perez.

"Bu yüzden onu getirdik, o tam bir Madridista, Ancelotti, Madrid'le diğerleri arasındaki farkın Madrid oyuncularının Madridli olması olduğunu söylerken haklı.

"City'ye karşı oynanan maçtaki veteranların sahadan nasıl çıktığını ve gençlere nasıl tezahürat ettiğini hatırlıyorum.

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