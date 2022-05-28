Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finali sonrası soruya sinirlenip röportajı terk etti: "B**tan soru"

Real Madrid'in Alman yıldızı, zaferin tadını çıkarırken Alman muhabirin sorusuna sinirlendi.

Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından soruyu beğenmeyince ZDF'ye verdiği röportajı yarıda kesti.

Devler Ligi finalinde Liverpool ile karşı karşıya gelen Real Madrid, kupayı 14. kez müzesine götürerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İspanyol ekibinin yıldızı Toni Kroos, zaferin mutluluğuna rağmen maç sonrası röportajında affedici değildi.

Toni Kroos ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasının ardından Toni Kroos, Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuştu.

Ancak ZDF muhabirinin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" sorusunu beğenmeyen Alman oyuncu röportajı yarıda kesti.

"Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı" diyen Kroos, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi bana bunun gibi iki b**tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil."

Muhabir soruyu tekrarlamak istedi ancak Kroos, bıkkın bir şekilde elini sallayarak röportajı yarıda kesip gitti.

Toni Kroos finalde nasıl oynadı?

90 dakika boyunca sahada kalan Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi finalinde güçlü bir performans sergiledi.

92 kez topla buluşan Alman oyuncu, 82 pas yaptı ve %92'lik pas isabeti tutturdu. Ayrıca 3 kez top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak savunmada önemli bir oyun ortaya koydu.

Toplamda beşinci Şampiyonlar Ligi kupası'na ulaşan Toni Kroos bunların dördünü Real Madrid formasıyla elde ederken birini Bayern Münih ile kazandı.

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