Real Madrid, Barcelona'nın transfer etmek istediği oyuncuyu bedavaya bile almadı!

Leverkusen'den ayrılacak olan stoperin Real Madrid'e önerildiği ancak kulübün bu fırsatı geri çevirdiği bildirildi.

Real Madrid, bu sezon yaşadığı savunma sıkıntılarını yaz transfer döneminde çözmeyi hedefliyor. Ancak gelen haberlere göre, kulüp ezeli rakibi Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği bir ismi kadrosuna dahil etmeyi reddetti.

The Athletic'ten Mario Cortegana'nın haberine göre Bayer Leverkusen'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jonathan Tah, Real Madrid'e önerildi ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi.

29 yaşındaki Alman savunmacı, sezon sonunda serbest kalacak ve bu durum Barcelona'nın ilgisini çekti. Katalan ekibi, Tah'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için zemin hazırlarken, Real Madrid ise bu fırsatı değerlendirmemeyi seçti.

Tah, kariyerinin olgunluk döneminde ve deneyimiyle dikkat çekiyor.

Stoper profili netlik kazanmadı

Bazı Real Madrid yetkilileri, maliyetinin düşük olması halinde bu tarz deneyimli oyunculara sıcak bakıyor. Ancak diğer bir kesim, kulübün geleceğini şekillendirmek adına daha genç ve yüksek potansiyelli stoperleri tercih ediyor. Bu nedenle Tah'ın transferi fikir ayrılığına neden oldu.

İspanyol devi, yaz transfer döneminde stoper hattına takviye yapmayı planlıyor. William Saliba listenin üst sıralarında yer alıyor ancak bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Dean Huijsen gibi isimler de gündemde olsa da genç oyuncunun Premier Lig’de kalma ihtimali yüksek.

Tah gibi bir oyuncunun bedelsiz olarak kadroya katılması Real Madrid adına önemli bir fırsat gibi dursa da kulübün sportif planlamasına uymadığı için bu fırsat değerlendirilmedi.

Real Madrid, hangi stoperi transfer edeceği konusunda karar aşamasında. Şu an için ne genç yetenekler ne de tecrübeli isimler konusunda net bir uzlaşı yok. Jonathan Tah ise yoluna büyük olasılıkla başka bir Avrupa kulübünde devam edecek.