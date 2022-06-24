Real Madrid, Audi'den inerek BMW'ye binmeye hazırlanıyor

Madrid'in ikinci seviye ticari anlaşmalarında yer alan Audi, 19 yıl sonra artık sponsor olmayacak.

2003'ten beri Real Madrid'in ana sponsoru olan Audi, 1 Temmuz'dan itibaren Real Madrid ile ilişkisini sonlandırıyor. Real Madrid ile Alman otomotiv markasının geçen yılın sonunda yaptığı görüşmelerde ekonomik anlaşma sağlanamamasının ardından 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşme yenilenmeyecek.

Audi ayrıca öncelikle Bayern Münih'e konsantre olmak için futbol takımlarına sponsorluğu azaltmayı planlıyor.

Madrid'in ikinci seviye ticari anlaşmalarında yer alan Audi, 19 yıl sonra artık sponsor olmayacak.

Yeni sponsor

Ancak, Audi sponsorluktan ayrılsa da Real Madrid yerini hemen doldurmuş durumda. MARCA'nın edindiği bilgilere göre; Avrupa şampiyonu, Audi'nin yerine şimdiden yeni markayı buldu.

Takımın ana sponsorlarından biri olarak görev yapacak ve A takım oyuncularına araba sağlamaktan sorumlu olacak BMW ile anlaştı.

Yeni sponsor önümüzdeki hafta Madrid tarafından açıklanacak.

Münih merkezli BMW ayrıca Mini ve Rolls-Royce'a sahip ve Audi, Lexus ve Merdedes ile birlikte Avrupa'nın önde gelen yüksek kaliteli otomobil üreticisidir.

Aynı zamanda Milan'ın premium sponsoru olan Alman markasının Audi gibi futbol dünyasına girmeye karar verdi. Geçen yıldan bu yana İtalyan takımının futbolcularına araba tedarik ediyor.

Şimdi ise Real Madrid ile yaptığı anlaşma ile futbol üzerindeki etkilerini artırmak istiyorlar.

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