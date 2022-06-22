Brezilyalı oyuncunun kulübünden ayrılacağı konuşulurken adı birçok takım ile anılıyor. Peki bu transfer iddiaları doğru mu?

GOAL Türkiye'nin edindiği bilgilere göre; Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünmüyor ve şu an için herhangi bir transfer hamlesi söz konusu değil.

İyi bir kiralık sezonu geçirdiği Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyuncunun performansının tadı, Süper Lig izleyicilerinin damağında kaldı.

Adı sık sık Türk kulüpleriyle ilişkilendirilen Anderson Talisca için hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın devrede olduğu iddia ediliyor.

Peki Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılması söz konusu mu? Brezilyalı oyuncu ne düşünüyor? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılacak mı?

GOAL Suudi Arabistan'ın aktardığı bilgilere göre; Anderson Talisca'nın şu an için kulübünden ayrılması gündemde değil.

Brezilyalı oyuncu kulübe katıldıktan üç ay sonra o dönemki takım arkadaşı Abderrazak Hamdallah ile bazı sorunlar yaşadı ve takımdan ayrılmayı düşündü.

Ancak Hamdallah, Ocak ayında Al-Ittihad'ın yolunu tuttu ve Talisca için bir problem kalmadı.

Anderson Talisca ne düşünüyor?

Brezilya ve Türkiye iddialarının ortasında konuşan Anderson Talisca kulüpten ayrılacağı yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti.

"Kariyerime Al-Nassr'da devam ediyorum ve hakkımdaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda kulüpten ayrılmayı düşünmüyorum."

"Çocukluğumda fakirdik. Şimdi aileme yardım edecek kadar para kazanmam gerekiyor. Zamanı geldiğinde Brezilya'ya geri döneceğim ama şimdi değil. O yüzden kariyerime şu anda Suudi Arabistan'da devam edeceğim."

Anderson Talisca'nın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Brezilyalı oyuncu, Al-Nassr'a 2021 Temmuz'da Çin ekibi Guangzhou FC'den 8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Anderson Talisca'nın kulübüyle sözleşmesi 2024 yazına kadar devam ediyor.

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