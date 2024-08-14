Real Madrid-Atalanta UEFA Süper kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Düm detaylar Goal.com/tr'de…

Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Alman ekibi Dortmund’u mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Atalanta ile karşı karşıya gelecek.



Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok futbol otoritesine göre an itibarıyla dünyanın en iyi futbolcusu olan Kylian Mbappe ile güçlendiren Real Madrid’de Fransız yıldızın ilk 11’de olmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcumuz Arda Güler’in de süre alması bekleniyor.

Real Madrid’in sahaya 4-3-3 düzeniyle çıkması beklenirken, Toni Kroos’tan boşalan 6 numara pozisyonunda büyük bir olasılıkla Luka Modric görev yapacak.

İki İtalyan karşı karşıya

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kariyeri boyunca daha önce dört kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.



Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise kariyerinin ilk kupasını geçen sezon finalde Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen’i yenebilen tek takım olarak elde etmişti.



Kariyeri boyunca genellikle üçlü savunma oynatan ve 3-4-1-2 dizilişiyle özdeşleşen Gasperini’nin, Ancelotti’nin Real Madrid’i ile karşılaşmasının büyük bir seyir zevki sunması bekleniyor.



Real Madrid-Atalanta maçı hangi kanalda?

Real Madrid’in Atalanta ile karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesi Polonya’nın Varşova Stadyumu’ndaki PGE Narodowy Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformundan yayımlanacak.