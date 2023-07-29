Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, sezon öncesinde henüz ilk maçına çıkamadan kamptan ayrıldı.

Real Madrid'in yıldız orta sahası Arda Güler, sezon öncesi büyük bir şanssızlıkla karşı karşıya kaldı. La Liga devinin AC Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık maçlarında kadroda yer almayan genç futbolcu, şimdi de kamptan ayrıldı.

Ne söylendi?

Real Madrid'den cumartesi akşamı yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Arda Güler'de yapılan tetkiklerin ardından sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için önümüzdeki birkaç saat içinde Madrid'e gidecek."

Ayrıntılar geliyor...