Yedi kulüpten transfer teklifi alan Arda Güler'in geleceğine ilişkin karar verildi

Real Madrid’de sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve son haftalarda aldığı sürelerle beraber kalitesini tüm dünyaya ispatlayan Arda Güler, çok sayıda takımın transfer listesine girdi. Real Madrid’de sezonu 10 maçta altı golle tamamlayan Arda, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre 6-7 takımdan teklif aldı.



Real Madrid yönetimi tüm bu tekliflere rağmen Arda’yı takımda tutma konusunda kararlı bir duruş gösterirken, gelen teklifler reddedildi.

Real Madrid göndermiyor

Geçtiğimiz yaz, özellikle de yaşı göz önüne alındığında oldukça yüksek bir ücret karşılığında onu kadrosuna katan Real Madrid, Arda’nın gelişim sürecinin Real Madrid’de yüksek profilli yıldızlarla beraber şekillenmesini istiyor.



Bu karar, Real Madrid’in Arda’yı ilk on bir planlarına entegre etme konusundaki kararlılığının ve onun takıma önemli katkılarda bulunma potansiyeline olan inancının altını çiziyor.

İspanyol ekibinin aldığı bu kararla beraber gelecek sezon Kylian Mbappe ve Endrick’in de katılacağı hücum rotasyonunda forma rekabetine girecek olan Arda da takımda kalmak istiyor.