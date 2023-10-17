Real Madrid, sakatlıktan yeni kurtulan Arda Güler için temkinli davranacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü ilk resmî maçına çıkamadı ve herkes genç yıldızın ilk maçını bekliyor.

Son sakatlığını atlatan genç futbolcunun önümüzdeki ilk maçta kadroda olması bekleniyordu. Ancak MARCA'nın haberine göre Real Madrid teknik ekibi, yıldız oyuncuyu takımın maç kondisyonuna entegre etmeden önce fiziğinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Los Blancos, Arda için şu anda temkinli davranıyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin eski yıldızının ilk maçına çıkması bir süre daha ertelenebilir.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler ne zaman sakatlandı?

Solak orta saha, sezon öncesinde Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlandı ve tedavisi için Madrid'e döndü.

Sahalardan iki ay uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda geri döndü ancak bu kez de üst adalesinden sakatlık yaşayarak yine sahalardan uzak kaldı.

Şimdi gözler, sakatlığını atlatan genç oyuncunun üzerinde olacak.