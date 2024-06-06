A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'ü kazanmaya odaklanan Arda Güler, turnuva sırasında sürpriz bir transfer yapabilir.

La Liga’daki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşsa da son haftalarda ortaya koyduğu performansla kalitesini tüm dünyaya bir kez daha ispatlayan milli futbolcu Arda Güler’in yeni sezonda kiralık olarak Getafe forması giyeceği öne sürüldü. İspanyol basınından Diario AS’ta yer alan haberde Getafe’nin Arda’yı İngiliz yıldız Mason Greenwood'un yerine düşündüğü belirtidi.



Kylian Mbappe'nin gelişiyle birlikte 19 yaşındaki Arda’nın gelecek sezon Bernabeu'da ilk 11'de yer alması pek olası görünmüyor, bu nedenle başka bir yerde düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyebilir. Habere göre Getafe Başkanı Ángel Torres'in bu yazki transfer dönemi için talep listesinin başında Arda Güler'in kiralanması var ve bu konuda oldukça kararlılar.



Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin gelecek sezon da takımda olmasını istediğini belirtmişti ancak EURO 2024’ün ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Getafe’nin yanı sıra Real Betis ve Sevilla’nın da yakın ilgi gösterdiği Arda’nın başta İtalyan devi Milan olmak üzere İspanya dışından da çok sayıda talibi olduğu biliniyor.