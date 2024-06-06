EURO 2024'e odaklanan genç yıldız Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birine talip.

2023-2024 sezonunu hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla noktalayan Real Madrid yeni öncesinde geri sayıma geçerken, Arda Güler’e verilen yoğun destek de sürüyor.

Golden Boy ödülüne aday olan Arda için sosyal medyada destek çağrısı yapan Real Madrid, genç oyuncunun prestijli ödüle ulaşması için oy topladı.

Son yedi maçında altı gole imza atan Arda İtalyan basınından Tuttosport tarafından Avrupa'nın üst düzey liglerinde en iyi performans gösteren U21 oyuncusuna verilen ödül için 19. sırada yer alıyor.

Yarışta Yamal önde

Yarışı şu anda önde götüren ismin Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’nın genç oyuncusu Lamine Yamal olması da oylamayı adeta bir El Clasico’ya dönüştürüyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan Arda sezonun son bölümünde gösterdiği performansla alkış almıştı.

Yaşadığı sakatlıkların izlerini tamamen üzerinden atmış gibi görünen Arda EURO 2024’ün ardından Real Madrid’in kampına katılacak. Arda’nın gelecek sezon kadroda yer alıp almayacağı ise kamptan sonra netleşecek.