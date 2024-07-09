Geride bıraktığımız sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de La Liga’da mutlu sona ulaşan Real Madrid’de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’in yokluğunda eldivenleri giyen ve takımının her iki kulvarda da mutlu sona ulaşmasında büyük rol oynayan Ukraynalı kaleci Andriy Lunin takımıyla yol ayrımına geldi.

Lunin’in menajeri Jorge Mendes’in bu hafta Madrid’de kontratının son senesine giren oyuncunun geleceğini masaya yatıracağı öğrenildi.

Lunin’in kariyerine birinci kaleci olarak devam etmek istediği bilinirken, Real Madrid’de bu durum pek kolay görünmüyor. EURO 2024’te Ukrayna’nın Romanya ile oynadığı ilk maçta hatalı bir gol yiyen ve sonraki iki grup maçında eldivenleri Anatoliy Trubin’e devreden Lunin yaptığı hatanın ardından Ukraynalı futbolseverlerden özür dilemeyi ihmal etmemişti.

Alternatif Diogo Costa

İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre Mendes Real Madrid yönetimiyle sadece Lunin’in geleceğini değil Lunin’in yerine yapılabilecek potansiyel transferleri de görüşecek. Real Madrid’in EURO 2024’ün yıldızlarından Porto’nun kalecisi Diogo Costa ile ilgilendiği biliniyor.

Porto Başkanı Andre Villas-Boas oyuncularının satılık olmadığını açıklasa da Porto’nun mali durumu serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan Portekizli kalecinin satışında indirim yapmalarına neden olabilir.