Real Madrid Ancelotti ile ilgili kararını sezon sona ermeden verdi!

Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağını ve Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olmayacağı öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonunda görevinden ayrılacak ve yaz aylarında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olmayacak.

Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu Ancelotti, 2021 yılında başladığı ikinci Real Madrid döneminde büyük başarılar elde etti. Ancak sözleşmesi 2026'ya kadar sürmesine rağmen, İtalyan çalıştırıcının sezonun bitimiyle birlikte görevine son verileceği bildirildi.

Real Madrid’in Club World Cup’ta yeni bir teknik direktörle mücadele edeceği, en güçlü adayın ise Bayer Leverkusen’in başarılı teknik direktörü Xabi Alonso olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Brezilya Futbol Federasyonu'nun da Ancelotti'yi 2026 Dünya Kupası için teknik direktör olarak istediği biliniyor.

Yönetimin kararına saygı duyacak

Ancelotti, son röportajlarında geleceğiyle ilgili çok fazla düşünmediğini belirtmiş ve "Real Madrid'in benim için vereceği her karara minnettarım" açıklamasında bulunmuştu.

İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid'deki ilk döneminde 2014 yılında kulübe 10. Şampiyonlar Ligi kupasını (La Décima) kazandırmış, 2021 yılında başladığı ikinci döneminde ise iki kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Sezon sonu itibarıyla Real Madrid, hem İspanyol hem de Avrupa futbolunda önemli bir dönemin kapanışına tanıklık edecek.