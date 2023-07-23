Real Madrid, hazırlık maçında AC Milan ile karşılaşıyor. Peki Arda Güler oynayacak mı? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Kısa bir tatilin ardından Avrupa kulüpleri birer birer sahaya inmeye ve hazırlık maçları oynamaya başladı. Arda Güler'in transferinden dolayı Türk futbolseverlerin daha yakından takip ettiği Real Madrid de ilk hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.

Real Madrid, pazar gününü pazartesiye bağlayan sabah saat 05.00'te AC Milan ile karşı karşıya geliyor.

Real Madrid - AC Milan maçı hangi kanalda?

Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, 2023-24 sezonu öncesindeki ilk hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A devi AC Milan ile kozlarını paylaşacak.

ABD'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler, AC Milan maçında oynayacak mı?

Takıma katıldığı günden bu yana antrenmanlarda harika performans sergileyen Arda Güler, Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkilemeyi başardı.

AS'ta yer alan habere göre cumartesi günkü antrenmanda sakatlanan Arda'nın Milan maçında oynamasının tehlikeye girdiği bildirilmişti.

Ancak Real Madrid'in pazar günün AC Milan maçı için açıkladığı kadroda Arda Güler de yer aldı. Yıldız futbolcu, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Real Madrid formasını ilk kez giyecek.