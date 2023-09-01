Real Madrid 2024 yazında Erling Haaland’ı transfer edebilir

İspanyol devi gelecek yaz büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

Karim Benzema’nın Suudi Arabistan’a transferinin ardından santrfor bölgesine benzer kalibrede bir oyuncu transferi yapmayan ve Vinicius ile Rodrygo’nun ileri uçta oynadığı bir 4-3-1-2’ye dönen Real Madrid’in 2024 yazında Erling Haaland’ı transfer edebileceği öne sürüldü. İspanyol basınından AS, İspanyol devinin Haaland ile Kylian Mbappe’yi buluşturmak istediğini belirtti.

Habere göre PSG ile olan sözleşmesini yenilemeyen Mbappe, Real Madrid’in öncelikli hedeflerinden biri olurken, Haaland’ın yaz transfer döneminde 180-200 milyon euro arası bir bedelle serbest kalacak olması da başkan Florentino Perez’in iştahını kabartıyor.

Kaderi kendi ellerinde

Haaland’ın menajeri Rafaela Pimienta’nın transfere açık kapılar bırakması da bir hayli dikkat çekiyor.

Daha önce yaptığı açıklamada oyuncularının sözleşmelerinde serbest kalma bedeli olmasına değinen Pimienta, “Bu durum oyuncularıma kaderlerinin kendi ellerinde olduğu hissini veriyor ve kendilerini daha güvende hissediyorlar” demişti. Manchester City’deki ilk sezonunda Premier Lig’de 36 gol atan ve Şampiyonlar Ligi’ni de kazanan Haaland, bu sezona da üç maçta üç golle başlamıştı.